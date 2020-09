Delegación panameña asiste en investigaciones sobre el accidente de la embarcación Wakashio

Hasta el momento, las autoridades competentes han podido confirmar que el pasado 25 de julio, la nave Wakashio, propiedad de la empresa japonesa Nagashiki Shipping Co. Ltd. (Nagashiki Kisen KK), desvió su plan de navegación, aprobado al momento de zarpar de Singapur con destino a Brasil. La modificación, podría estar relacionada con la celebración del cumpleaños de uno de los tripulantes.

