Delaware: Los perros de Joe Biden abandonan la Casa Blanca tras morder a una persona | Gente

Meses antes de que Biden arrancase su campaña adoptó a Major, de cachorro, en un refugio de animales de Delaware, donde el demócrata ha vivido desde su infancia antes de convertirse en presidente. Lo hizo por recomendación de un veterinario para animar la vida de Champ , que ya tiene 13 años y su estado físico se ha ido deteriorando. En una entrevista con Kelly Clarkson en febrero, la primera dama Jill Biden sostuvo que había dedicado parte de su tiempo a aclimatar a los animales en su nuevo hábitat, la Casa Blanca. “Tienen que tomar el ascensor, no están acostumbrados a eso, y tienen que salir al jardín sur con mucha gente mirándolos. Así que me obsesioné con lograr que todos se sientan cómodos y tranquilos”, sostuvo la profesora.

