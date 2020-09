Delany Precilla… Zion fue parto natural y es igualito a Megan

Delany Precilla está viviendo su nueva normalidad como mamá de dos pequeños, y poco a poco va despejando dudas de cómo fue la llegada al mundo del más pequeño de la banda: Zion.

Les cuento que aunque la exguerrera está recién dada a luz, le alcanza el tiempo para responderle las inquietudes a sus seguidores con el famoso “Pregúntame” de Instagram. Resulta que Delany tuvo un parto natural, bastante rápido. Desde su llegada al hospital hasta el alumbramiento solo fueron tres horas y media aproximadamente.

Es cierto que tanto Delany como Paul McDonald han compartido fotos del príncipe en sus redes sociales, pero no se le ha podido ver el rostro, ¿a quién se parece?

Según la mamacita Zion es igualito a su hermana mayor, Megan.

Mire: Katie Holmes sabía que su novio estaba comprometido cuando comenzaron a salir

Más datos

La presentadora de Agenda Cultural se mantuvo trabajando y grabando hasta su última semana de embarazo.

Como Delany está amamantando se mantiene muy hidratada, bebe más de dos litros de agua diarios. Y la producción de leche va mejorando.

Foto con 48 horas post parto, para recordarnos y que no se olvide agradecer a nuestro cuerpo por ser tan maravilloso para permitirnos dar vida. Gracias por sus lindos mensajes, he visto muchos, no los he leído todos Pero muchas bendiciones para sus hogares también. Los quiero mucho, gracias. Yo me quedo con lo bueno y la buena vibra de acá.