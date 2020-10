Delany Precilla y Paul McDonald: Antai recomendó dejar sin efecto los contratos de ambos ‘influencers’

“ No es alegrarse del mal ajeno, pero es lo justo, muchos nos matamos estudiando y no tenemos ni el salario mínim o, señores si estudiamos hagan valer nuestros esfuerzos. Y está más que claro que los trabajos de ellos no ameritaban esos salarios”, escribió una usuaria en una publicación del Día a Día respecto a este tema.

Por el momento, la pareja de ‘influecers’ no se ha referido a la suspensión de sus contratos, sin embargo, la reacción de los cibernautas no se hizo esperar.

En referencia a los excompetidores del extinto programa Calle 7, Adrián Pérez y Ana Paula De León, exfuncionarios de la Asamblea Nacional, se ordenó el cierre de la investigación toda vez que, ya no laboran en esa entidad, por lo cual no ostentan la calidad de servidores públicos.

