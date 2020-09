Delany Precilla sobre casarse con Paul: ‘Por ahora estamos bien así’

Delany Precilla está igual que Paul McDonald, que le responde a la gente que la critica en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram.

La exguerrera viene contestando fuerte desde que salió a la luz pública que estaba en la planilla del Gobierno Nacional con un salario jugoso, como presentadora de una agenda cultural y encargada del protocolo en los eventos de la presidencia. ¡Humm!

Esta vez habló de su vida privada, nunca lo ha hecho… solo se sabe lo que sale en redes. Es más, recuerden que su vida privada solo se sabía a través del programa Esto es Guerra. Allí habló de su romance con Paul y sobre el nacimiento de su primera hija. Pero ahora la gente le está preguntando porqué si tiene ya 2 hijos viene bajando el varón no se casa de una vez por todas. Bueno, ella le dijo a esa seguidora: “Cuando nosotros decidamos”. ¡Fuerte!

También explicó: “Por ahora estamos bien así”. ¡Ya saben!

A Delany aún la siguen llamando “botellón”, allegada al vicepresidente de la República, pero ella está enfocada en dar a luz.

Delany Precilla está a punto de dar a luz. Contó que este mes estaría teniendo en sus brazos a un varón.

“Recuerda que no todos somos amiguitos del vice y no compramos esas cortinas, usamos otras y recuerda también que este gobierno es por 5 años, no van más c sinvergüenzas”, le comentó un seguidor tras una publicidad.