del vacío en los estadios a la polémica constante de los arbitrajes y el VAR

En este sentido, grandes y pequeños se han visto agraviados casi por igual. Algunos clubes, como el Cádiz en boca de su presidente, llegaron a quejarse con comunicados oficiales, aduciendo una supuesta mano negra en su contra y pidiendo más claridad. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de la RFEF , pero no sólo: también en las competiciones UEFA, como la Champions o la Europa League, ha habido protestas. El VAR no acaba de impartir la justicia esperada.

A ello se une la ausencia de público. Simeone es un entrenador muy canchero , de los que le gusta azuzar a la afición para que den alas a los suyos. No en vano, este ha sido un año en el que el factor casa se ha notado menos (en algunos casos ha sido incluso contraproducente) y el Atlético no ha escapado a esta situación.

Habrá quien le quite mérito y quien le dé un extra, pero lo cierto es que el Atlético ha triunfado en una campaña anómala . A principios de temporada se cancelaron numerosos partidos por los sucesivos positivos que iban apareciendo, hasta el punto de que no se llegó a cuadrar hasta abril de 2021 cuando ya todos alcanzaron la igualdad de encuentros disputados.

No se puede obviar que la campaña 2020/2021 se ha disputado en un contexto muy diferente por la situación sanitaria, pero otros muchos factores han entrado en juego que no se explican sólo por las restricciones.

