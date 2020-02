Del timbo al tambo

El aumento del desempleo, las contrataciones directas, nombramientos de puestos políticos con salarios exorbitantes, el aumento inescrupuloso al administrador del Canal, a la dieta de la junta directiva, los escándalos de corrupción y la incursión, nuevamente, del país en la lista negra de la Unión Europea son muestras de que este gobierno no ha definido su norte, navegan como un barco sin timón, sin rumbo fijo; parece que no saben lo que quieren o, al menos, no saben cómo lograrlo.

