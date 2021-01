del Sahara a Venezuela pasando por los Balcanes

Por su parte, Palestina sigue reclamando a las instituciones internacionales el reconocimiento como estado y una soberanía efectiva sobre lo que considera su territorio, a pesar de que a lo largo de los años la frontera para los israelíes se ha ido agrandando, dejando cada vez menos territorio palestino. Así, el prestigioso ensayista judío estadounidense Peter Beinart, escribió en The New York Times que “ha llegado el momento de abandonar la tradicional solución de los dos Estados y centrarse en el objetivo de iguales derechos para judíos y palestinos”, dejando ver que la solución que piden desde Palestina no se va a producir.

Se cuentan por millones las personas que han visto como ha pasado el 2020 y no ha cambiado ni un ápice el conflicto en el que está envuelto su país, por lo que la guerra continua. Otros, como por ejemplo el Sahara Occidental o Armenia, han experimentado cambios y se ha reanudado un enfrentamiento enquistado cuya solución no es nada sencilla , pero sí urgente, ya que es su población la que sufre en primera persona sus consecuencias.

