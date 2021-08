del recuerdo de su madre, al incidente en el que perdió parte de su dedo y su nueva vida ‘fit’

De hecho, la cantante explicó las consecuencias que tuvo en su vida, concretamente en su físico, este accidente. Durante una entrevista en el programa Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne, Shaila Dúrcal contó que tras este accidente dejó de fumar y que había “engordado veinte kilos”. “Me da igual, no me importa, lo gano en salud”, detallaba.

You May Also Like