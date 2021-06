Del poder de las ficciones

La mayoría de la gente ignora o no tiene en cuenta que las ficciones no sólo pueden mejorar nuestro modo de vida educando los sentidos, formando un carácter, ampliando la visión del mundo o creando el pensamiento crítico, sino que también pueden ayudar a diseñar el destino. Ser educado, por así decirlo, por medio de las ficciones, es sumergirse en todas las infinitas y complejas variedades de la vida, es formarse una visión más general de la realidad.

En otra ocasión he escrito que, si la realidad es variada y cambiante, es lógico pensar que las ideas de esa realidad también lo son. Desde luego que en un panorama así la verdadera realidad es bastante imprecisa hasta para la mirada de un sociólogo o un antropólogo. Las ficciones descubren la realidad al reinventarla. Y descubrir la realidad no es lo mismo que hacer una muestra de vulgar mimetización, sino redescubrirla a través de la fantasía inteligente, la imaginación creativa que es, a la vez, una posibilidad.

La anécdota no la quiero usar para hablar de la educación y su relación con la literatura, ni mucho menos para discutir sobre el concepto de la literatura que tienen algunos docentes, muchas veces demasiado religioso o dogmático; no quiero caer en esas polémicas estériles. Pero la voy a tomar como excusa para hablar sobre las ficciones y el múltiple beneficio que tienen en nuestras vidas.

En una ocasión, le regalé una versión juvenil de la novela Mobidick a una sobrina. Ella la recibió con entusiasmo, como suele pasar con la mayoría de los niños a los que le gusta leer. Llevó el libro a la escuela y la maestra, para nuestra sorpresa, la reprendió porque, según ella, ese libro era satánico. Por un momento pensé que era una broma y que había un mal entendido, pero no, desafortunadamente, Herman Melville era una especie de gurú maligno en el imaginario de la maestra. Aparte de la decepción y frustración que sentí, me aterró la idea de que maestras como ella se multiplicaran por todo el país.

