del mar de dudas a la euforia

Nada más lejos de la realidad, ya que la Selección, por fin, volvió a convencer y demostrar su mejor fútbol . No fue nada fácil, ya que mismamente en el partido las cosas se pusieron muy cuesta arriba, por lo menos en lo anímico. La maldición de los penaltis volvió a interponerse en el camino de la Roja, siendo Morata esta vez el que falló desde los once metros.

El debut contra Suecia dejó un sabor amargo. El equipo mostró un buen juego, pero unas grandes carencias , no solo para anotar, sino también para generar ocasiones . El juego fluía a las mil maravillas hasta llegar a los tres cuartos de cancha, donde salvo en ocasiones contadas de Jordi Alba y Koke, España se atascaba y no sabía qué hacer con la pelota.

