Del lápiz sobre el cuaderno al click en la pantalla

El Gobierno Nacional implementa el Plan Educativo Solidario para proveer gratuitamente de servicio de internet móvil a los estudiantes. No obstante, para que una política pública sea efectiva, necesita basarse en data dura. La cobertura de celulares en la población es del 96%. Sin embargo, es más importante saber que la cobertura de internet en el territorio es solo de un 38% según datos de la ASEP. Muchas familias panameñas tienen acceso a un equipo celular, pero, no a servicios móviles. Esta tendencia a se incrementa en las áreas de difícil acceso y las comarcas.

La penetración del internet en Panamá está rondando el 70%, pero el acceso no es igual para todos. Según el INEC (2017), menos del 40% de los estudiantes cuentan con acceso a internet. Esta realidad afecta la posibilidad del estudiante de acceder a sus clases. Como resultado, sí no tomamos medidas, la brecha educativa aumentará de manera exponencial en uno de los países más desiguales de la región.

You May Also Like