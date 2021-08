“Del km 29 al 30 no recuerdo nada”

La dureza del maratón olímpico de Tokio ha quedado patente en la prueba femenina, que tuvo que adelantarse una hora para evitar el momento de mayor calor en Sapporo. Y ni por esas fue remotamente asumible para muchas de sus participantes.





Prueba de ello es lo que contó la española Laura Méndez después de la prueba. La valenciana fue una de las 15 corredoras que no completaron el maratón, entre las que estaba la vigente campeona del mundo Ruth Chepngetich. Méndez, una de las tres españolas en liza, admite que llegó a perder el conocimiento.

“He salido conservadora, sabía las circunstancias que había. En el km 15 he empezado a sufrir y me he dicho ‘bueno, a acabar como pueda’, pero del kilómetro 29 al 30 no recuerdo nada. Veía estrellitas y estrellitas hasta que he desfallecido. Me da mucha rabia, porque quería acabar, pero he visto lo malo del maratón”, contaba.

Las otras dos españolas sí pudieron completar los 42,195 metros del circuito planteado, pero lejos de la zona alta. Elena Loyo finalizó 29ª y Marta Galimnay, 37ª. La victoria fue para la keniana Peres Jepchirchir, que se impuso a su compatriota Brigit Kosgei y a la estadounidense Molly Seidel.

La última prueba atlética será, como siempre, el maratón masculino. Las condiciones de calor y humedad serán muy similares a la femenina, por lo que habrá que ver cómo se adaptan ellos.