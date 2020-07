del formato viaje a las botellas para colgar como llavero

Un gesto que ya forma parte de nosotros y de nuestra rutina: al llegar a casa, al entrar en cualquier establecimiento y en el momento en el que estamos en contacto con más personas es fundamental desinfectarnos las manos con los geles hidroalcohólicos . Eso sí, tan importante o más que hacerlo es usarlos de forma correcta, puesto que su eficacia disminuye si se abusa de ellos o si no se elige el producto adecuado. Por ello, debemos apostar por una solución antiséptica que incluya una concentración igual o superior al 70% de alcohol etílico e isopropílico, puesto que así nos aseguramos de que sea efectivo y, a poder ser, que no sea demasiado pegajosa.

