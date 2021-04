Del estuche de silicona a las mascarillas ‘eco’… ¡y mucho más en la nueva entrega primaveral de Birchbox!

Si has pensado en los neceseres de silicona reutilizables (¡y multiusos!) de Stasher, ¡has acertado! La última entrega de Birchbox incluye este complemento, disponible en dos colores, para envolver la nueva selección de minimuestras con las que dar vida a nuestros tocadores. Además, no es su única apuesta por los cosméticos sostenibles, pues este abril también podrás entregarte a los encantos de las mascarillas faciales de Salad Code o a los champús y acondicionadores sólidos de Biovène con fórmulas naturales para lucir pelazo esta primavera. Pero, ¡has mucho más! ¿Quieres descubrirlo?

Mes nuevo… ¡Birchbox a estrenar! Con la llegada de abril, los beauty addicts suscritos al ecommerce de belleza vuelven a estar de enhorabuena: es hora de estrenar, probar y enamorarse de otras cinco minitallas de algunas de las firmas más punteras del mercado cosmético. Una buena forma de bucear entre las muchas opciones que dan forma a este universo para conformar la lista de must que nunca deben faltarnos para lucir cutis y cabellos a la altura de nuestras expectativas . Pero, ¿qué es lo que nos ofrece la firma este mes para que no podamos resistirnos a sus encantos? Te damos una pista: es un guiño a su compromiso con las iniciativas eco y beauty.

