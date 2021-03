Del Echo Auto al Fire Stick, Amazon tiene el dispositivo perfecto para cada padre (y para que tu aciertes con su regalo)

– Para los padres lectores. Él es uno de los culpables de que siempre que un libro cae en tus manos lo devores sin pensarlo. De hecho, no recuerda su mesilla sin una pila de obras para leer o la biblioteca de tu casa vacía. Por ello, y porque ya no hay más espacio en las estanterías, tu padre necesita un ebook en el que pueda almacenar millones de títulos.

Además, el mercado tecnológico ofrece cada día nuevas novedades, por lo que, si nuestro padre se declara abiertamente un techie empedernido, no tendremos excusa para no obsequiarle con un dispositivo que revolucione su vida. Los asistentes virtuales (con Alexa a la cabeza) son uno de los más populares, pero ahora ya no solo los podemos encontrar y disfrutar a través de altavoces. Los devices de asistencia se han multiplicado y, en Amazon cuentan con una gran variedad para acertar en el próximo Día del Padre, según la personalidad de nuestro progenitor. ¿Quieres descubrirlos?

