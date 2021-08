Del diamante de béisbol a la plataforma de las pesas

“Mario me dijo que por qué no me metía de lleno a las pesas ya que veía que yo tenía fuerza y solo era cuestión de corregirme la mecánica y demás”, recordó Aparicio.

Resignado, pero no vencido, Aparicio se propuso no perder la condición física y empezó a asistir a un gimnasio privado en la ciudad de Santiago. Allí, empezó a darle al CrossFit, un sistema de entrenamientos de fuerza y acondicionamiento físico basado en ejercicios funcionales constantes, realizados a una alta intensidad.

