Del diálogo a la acción

Sin embargo, parte de las reclamaciones que realizan diversos gremios de la sociedad, incluyendo la representación estudiantil, consideran aspectos socioeconómicos como la alimentación y los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad. Reconocen que no se puede estudiar con hambre y que se hace necesario garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del proceso educativo. En JUxLaE realizamos un llamado a los sectores involucrados para llegar a acuerdos que beneficien a toda la sociedad, en especial, a los estudiantes. Tomando en cuenta que la desigualdad en el acceso a recursos no permitió que las clases virtuales se llevaran a cabo con resultados favorables, se debe garantizar el retorno a clases presenciales con prontitud.

You May Also Like