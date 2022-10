del crédito de Xavi al recuerdo de la humillación del 0-4

Fue el único borrón serio en la temporada pasada del Real Madrid, no solo por el resultado, sino por la imagen que dio el conjunto blanco. Además, no sentó nada bien en la entidad merengue cómo lo celebró el Barcelona, con una foto de Joan Laporta, Xavi Hernández y Mateu Alemany haciendo con los dedos la señal del 4.

