del cepillo al irrigador (y cómo conseguir uno por menos de 30 euros)

Nada más despertarnos y casi lo último que hacemos antes de irnos a dormir. Lavarnos los dientes forma parte de la rutina de higiene de la inmensa mayoría , pero, a pesar de la cotidianidad de este acto, son muchos los que siguen haciéndolo mal. Usar una pasta de dientes genérica; enjuagarse la boca después del cepillado; no usar hilo dental ni colutorios específicos o no dedicar más de cuatro minutos diarios a esta práctica fundamental son algunos de los fallos más comunes y, por tanto, extendidos. Por ello, es fundamental asentar una serie de pasos (y trucos) que nos ayudarán a tener una sonrisa más limpia, sana y bonita.

