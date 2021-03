del caos inicial a los 750.000 millones…y el lío de las vacunas

La salida de la crisis no se estima hasta 2023, por lo que los estímulos y las ayudas, prevé la Comisión, tendrán que seguir llegando . Con el tiempo se analizará si la Unión Europea es capaz de salir reforzada de una pandemia que ha supuesto -y sigue suponiendo- la mayor crisis para Europa desde la II Guerra Mundial…precisamente cuando se planteó el proyecto europeo. Un proyecto que, por suerte o por desgracia, mañana no será igual que hoy.

Tras un año de pandemia, la Comisión Europea ya espera que los Estados miembros envíen los planes nacionales de recuperación. En abril ya se recibirán proyectos y mientras se siguen leyendo los borradores. El de España es uno “de los más completos y avanzados” , tal como explicó el Ejecutivo comunitario. En cambio, todavía queda trabajo por delante. El dinero no se va a empezar a recibir hasta que los 27 no aprueben la Decisión sobre Recursos Propios, y de momento solamente ocho lo han hecho.

El camino de la Unión Europea durante la pandemia no ha sido de rosas, y no solo por culpa de la crisis sanitaria. Lo que se ha planteado como una respuesta común al problema ha planteado también una serie de lagunas que todavía incluso están sin resolver. La unidad solo se ha dado a ratos…y ni eso. Países Bajos, Hungría, Polonia, Austria e incluso Dinamarca han plantado cara a la estrategia de la Comisión y en el caso de Viktor Orbán ha seguido con su conflicto de valores con Bruselas.

En el caso de Hungría y Polonia, Carolina Serrano apunta a que el problema “ha sido de competencias”, y no se trata tanto de soluciones como de entender “hasta dónde puede llegar la UE”. Además, Serrano aclara que los ciudadanos “tienen que darse cuenta de que esto no es algo de países, sino que el problema con Hungría y Polonia se da con dos gobiernos ” que tienen unos planteamientos diferentes a los que pueda tener el resto.

Pero ahí no se cerró el asunto: tuvo que pasar por la aprobación del Parlamento Europeo y superar el veto de Hungría y Polonia a cuenta del mecanismo para ligar el desembolso de los fondos con el respeto al Estado de Derecho . Con matices, como el recurso ante el TJUE, la idea inicial se fue adaptando hasta conseguir la luz verde definitiva. Este despliegue “histórico” no ha estado exento de polémicas entre países, las mismas que se han mantenido en diferentes aspectos de la lucha contra el coronavirus.

Julio fue un mes clave no solo en el contexto de la pandemia, sino también en la historia de la Unión Europea. El bloque se dividió en dos: por un lado, el sur, con España e Italia a la cabeza apoyados por Francia y Alemania, que urgían la necesidad de ayudas y de un despliegue sin precedentes. Otra vez el concepto: un plan Marshall para Europa. En el otro, los llamados frugales: Países Bajos, Austria, Dinamarca o Suecia. Estos no se fiaban del sur y querían menos dinero desplegado y más condicionalidad.

Se empezó a allanar el terreno porque en esa fecha se dio luz verde al mecanismo SURE, de ayuda al empleo (que en España se utiliza fundamentalmente para financiar los ERTE). “Este instrumento permite a los Estados miembros solicitar asistencia financiera de la UE para hacer frente a los incrementos repentinos y graves del gasto público nacional que se hayan producido desde el 1 de febrero de 2020 en relación con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares adoptados a escala nacional, también en el caso de los trabajadores por cuenta propia, o en relación con ciertas medidas sanitarias adoptadas en respuesta a la crisis, en particular en el lugar de trabajo”, explicaron en el comunicado. Del total de 100.000 millones, España se beneficiaba de unos 21.300.

