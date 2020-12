Del aplicador de mascarilla al rodillo de jade, un kit ‘beauty’ para empezar el año con buen cutis (¡y por 17 euros!)

Además de apostar por las cremas hidratantes y los sérums que más están dando de qué hablar, es importante tener a mano ciertas herramientas que ayudarán a una mejor aplicación de los productos y a que los mismos tengan más efecto. Pero, claro, no siempre podemos hacer la inversión necesaria para hacernos con todos los que nos gustaría, a no ser que demos con una buena oferta como esta de Amazon: por 17 euros, puedes hacerte con tres de los imprescindibles para 2021, desde el rodillo de jade hasta el aplicador de mascarillas . ¿Te animas a descubrirlo?

