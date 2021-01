del adiós de Merkel a los retos de Biden

Uno de los ámbitos donde la pulsión restauradora será más visible es el multilateralismo. El nombramiento de John Kerry y las promesas hechas durante la campaña dejan poco lugar a dudas sobre la prioridad dada por la nueva administración a la agenda climática. En las prioridades esbozadas durante la transición, Biden no solo ha reiterado la voluntad de reincorporarse al Acuerdo de París, sino que ha ampliado el compromiso al afirmar que EE UU “liderará con el ejemplo” en la acción contra el calentamiento global y alcanzará la neutralidad climática no más tarde de 2050.

Fue una de las grandes noticias de 2020, pero Biden tiene un grandísimo reto por delante. Y no es tanto político como de reconstrucción . Tras los tira y afloja posteriores a las elecciones y los recursos presentados por Trump, el nuevo presidente -que toma posesión el 20 de enero- ya va construyendo su perfil propio con un Gabinete, digamos, amplio. Distintos perfiles para distintos cargos. Y no, no es Obama, aunque rescate a nombres que rodearon al expresidente.

