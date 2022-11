Del 3 de Noviembre, contra la leyenda negra

En otra obra titulada “ How created nation for Wall Street”, se crea un guion, en donde todos los próceres al parecer pasaron por el Chase Manhattan Bank y por ello conspiraban contra la patria istmeña, el problema es que se hace eco de la misma versión colombiana respecto a nuestro pueblo; es decir, somos una nación de traidores. Lastimoso que se le dé valor a la rutina de otras expectativas y frustraciones.

Ahora, cuando se da la Separación de 1903, los autores panameños tienden a menospreciar el acto en sí, porque consideran, en algunos casos, que Panamá no existía, sino que fue la creación de los Estados Unidos y de Wall Street, es la misma idea incordiosa que los historiadores colombianos vertieron sobre su propio fracaso en no mantener la Unión con Panamá.

