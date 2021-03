“Dejé a mi madre llorando de rodillas en el suelo”

La hija de la Rocío Jurado pasó así de tenerlo todo a no tener nada nada: “Me fui a una casa con dos guardias civiles, el dueño de la casa, él y yo. No tenía trabajo allí, ni nada”, recuerda.

“El día que cumplo 18 años cometo la torpeza de dejar el curso y me cogí un avión y me fui a Barcelona, y cometí la fatalidad de dejar a mi madre llorando en el suelo: ‘no te vayas, te vas arrepentir, va a ser su perdición’… La dejé hincada en el suelo de rodillas, llorando, y me fui”, recuerda Rocío, que califica esta decisión como una de las peores de su vida.

You May Also Like