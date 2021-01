Dejan sola a ministra Ruiz defendiendo el cierre de las playas

Sobre este tema, el Dr. Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del Minsa, explicó que “con relación a las playas, los cercos sanitarios se han mantenido, y la cuarentena solamente aplica en Herrera, las playas de las otras provincias que no tienen la restricción de la cuarentena, excepto los fines de semana, pueden utilizar las playas siempre y cuando sea en el horario permitido, que no sea de toque de queda o que no sea pues los fines de semana”.

You May Also Like