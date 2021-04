“Déjalo ya. Dale la moto a un joven”

El cuarto lugar de Valentino Rossi en la parrilla de salida del GP de Catar fue tan celebrado como frustrante su 12º puesto en la carrera. Algo que ha llevado a las voces más críticas con el piloto italiano de MotoGP a pedirle que admita la realidad de su edad y deja las excusas de lado.





Uno de los más críticos con ‘El Doctor’ ha sido Marco Lucchinelli, campeón de 500cc en 1981. “En el Mundial, él fue una novedad, una manera distinta de hacer las carreras, un marciano, un genio. Pero, ahora, ha bajado a la tierra y no debe buscar tantas excusas. Debe dejar sitio a los jóvenes. Sin quitarle nada a un nueve veces campeón del mundo, déjalo ya”, comentó en una entrevista para la agencia LaPresse.

“Déjale la moto a un joven. Hace más de tres años que no gana una carrera y el último Mundial lo venció en 2009. Él siempre corrió para ganar, pero ahora corre para llegar. No estoy enfadado con Valentino, pero no para de buscar excusas”, continuó Licchinelli con sus palos a Rossi. “[La retirada de Valentino] no sería un problema. También los demás dan espectáculo. De hecho, las motos de hoy en día no parecen tan difíciles de pilotar, como se ve en el hecho de que los debutantes van fuerte pronto”, argumenta.