“¡Dejad de protestar y a correr!”

El Movistar Inter es el flamante campeón de la Copa de España de fútbol sala, al imponerse por 6-1 al FC Barcelona en la final que se disputó el pasado fin de semana en el WiZink Center. Un resultado de lo más abultado que llegó precedido de una bronca monumental del entrenador Tino Pérez a sus jugadores.





El conjunto madrileño empezó por debajo en el marcador y se mostró descontento con una serie de acciones que los árbitros no indicaron a su favor, provocando que los jugadores del Movistar Inter se salieran momentáneamente del choque… hasta que Pérez sacó a relucir su verborrea. “Siete minutos y lo único que he hecho es hablar de los árbitros y pedir cosas, cuando todavía no he empezado ni a correr, no he hecho nada. Toco a cuatro metros y a seis metros… ¡Dejad de pedir! ¡Y lo que tengo que hacer es correr y recuperarme! Dos y tres toques y darle movilidad, donde sea. Busco diagonales, profundas, y meto balón. Vamos a darle y a hacerles correr, porque ahora solo jugamos a lo que ellos quieren y a protestar. ¡Vamos, adentro!”.

Los jugadores del Movistar Inter cambiaron su actitud tras el tiempo muerto y el conjunto madrileño comenzó a aplicar el rodillo. El resultado final habla por sí mismo y Pérez logró su primera Copa de España después de haber perdido las cuatro anteriores que disputó, mientras que el Inter sumaba otro título a sus vitrinas tras la liga del año pasado.