Definitivamente no estoy de acuerdo con las tarjetas

Tras la batalla, el padre de Teofimo López, Teofimo Sr., dijo que no les interesa mucho la revancha con el ucraniano, ya que la pelea no fue cerrada, y su hijo hizo parecer como un peleador regular a uno que hasta antes de esta batalla había lucido como alguien extraordinario.

“Creo que en la primera mitad de la pelea él se llevó más rounds que yo, pero en la segunda mitad yo me llevé mucho más y fue más claro. Quiero ir a casa y revisaremos la pelea, no puedo hablar mucho por ahora”, dijo Lomachenko tras la batalla a ESPN . “Pero definitivamente no estoy de acuerdo con esas tarjetas”, puntuaizó.

