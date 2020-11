Definen lineamientos para compras ligadas a la emergencia ambiental

Una vez que las entidades hayan hecho su cotización en línea, tendrán que justificar ante el Ministerio de Presidencia el traslado de partida y este autorizará al Ministerio de Economía y Finanzas para que lo efectúe. “Ellos [Ministerio de Presidencia] no van a decir si una calle se hace o no se hace, o el contratista con el que se va a hacer…Van a validar si se hizo la cotización en línea, si es algo involucrado al estado de emergencia y de ahí autorizan el traslado de partida”. Las entidades tendrán por tanto la tarea de identificar las afectaciones en cada una de sus áreas, mientras que desde Presidencia se deberá ir consolidando esa información y priorizando, ya que si el gasto se excede de los $100 millones autorizados, se debería recurrir nuevamente al Consejo de Gabinete para ampliar la asignación.

