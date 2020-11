Defiendo mi voto con un AK-47

Con un AK-47 y otro rifle, Joshua es uno de los seguidores del presidente de EE.UU., Donald Trump, que patrulla frente al centro de cómputo de votos que se ha hecho más famoso del país, el del condado de Maricopa (Arizona, EE.UU.). Pide a gritos que su sufragio se tenga en cuenta “Hasta que no cuenten todos los votos, no nos vamos de aquí”, asegura a Efe Joshua, un exmilitar de 38 años residente en Phoenix que porta dos armas porque, según él, quiere y puede.Tatuado en ambos brazos y la pierna izquierda, el arizoniano está enfadado con los medios de comunicación, en especial con la cadena de televisión Fox News, que proyectó que el aspirante demócrata Joe Biden era el ganador en Arizona. “¡Qué les jodan!”, exclama, sonriendo. MÁS INFORMACIÓN

