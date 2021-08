Déficit fiscal sería de $2,480 millones en 2022

González dijo que se espera que más contribuyentes se pongan al día con sus impuestos, mientras que habrá un mayor nivel de apertura, unido al avance del proceso de vacunación. Dijo que este año ya se está produciendo una mejora en la actividad económica, aunque no para llegar a niveles previos a la pandemia. Esto deberá venir acompañado, dijo, de una gestión de la administración tributaria algo más agresiva, no en el sentido de perseguir, sino de conversar con los contribuyentes y determinar cuáles tienen posibilidad de ponerse al día, sostuvo.

You May Also Like