Déficit fiscal marcaría récord

La deuda total del sector público no financiero pasó de $10,972 millones en 2009 a $28,556 millones al término de agosto de este año. También ha crecido la relación deuda/PIB, un indicador que mide el nivel de endeudamiento de un país en relación al tamaño de la economía. Tal es así que Alexander adelantó que este año se sobrepasaría el 40% de relación deuda neta / PIB, límite que en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal se recomienda no superar.

