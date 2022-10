Déficit del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido de la CSS tiene contra las cuerdas al país

Para Nicolau, un aumento de cuota representará más personas trabajando para pagar cuotas de aquellos que ya se están jubilando, pero no para vivir; el aumento de impuesto , significa duplicar los existentes, lo que es una situación imposible; una tercera opción, es pedir préstamos, lo que no es infinito y depende de la capacidad de pago del Estado.

You May Also Like