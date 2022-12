Déficit de personal para encarar revolución tecnológica

Hay dos problemas fundamentales en el mercado laboral. No hay suficientes plazas de trabajo en las áreas que tradicionalmente absorbían la mayor cantidad de mano de obra, mientras que las actividades que se están convirtiendo en las fuentes de empleo más sobresalientes no encuentran la cantidad de trabajadores que necesitan. La brecha que ha existido entre lo que demanda el mercado y lo que estudian los jóvenes está representando un reto sin precedentes tras el rápido salto de la tecnología y los efectos de la pandemia.

