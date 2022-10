Deficiente institucionalidad debilita posición para salir de listas

Albarricini dijo que la falta de certeza de castigo se refleja en el ámbito judicial en los casos de alto perfil, pero también en otras esferas, como por ejemplo cuando no se cumplen las leyes y las regulaciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales, porque en última instancia lo que ocurre es que se aprueban muchas leyes que al final no se cumplen.

