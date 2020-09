Deficiencias en gestión pública, al desnudo

El no cumplir con los acuerdos internacionales que buscan el mejoramiento de la función pública, no tener normas mejor estructuradas en materia de transparencia ni una carrera administrativa robusta que valore el profesionalismo forman parte de las falencias que arrastra Panamá en estos asuntos.

Mientras, un exdirigente gremial dijo: “tenemos que avanzar hacia un Estado más independiente y serio; no se entiende que los funcionarios de un gobierno no sirvan para el próximo gobierno y se les saque de sus funciones. Esto ha llegado a generar que los servidores públicos se cambien de partido político para así no perder el trabajo”.

El tema surge en momentos en que se debate las ac tuaciones de algunos funcionario: un exgobernador procesado por supuesto tráfico de drogas, personal destituido por violar normas de la cuarentena, autoridades de gobiernos locales que desafían las reglas, amenazas con despedir a quien no de me gusta a las publicaciones de un ministro, diputados controlando nombramientos en el Ejecutivo e influenciadores con altos salarios en la administración pública.

El documento titulado “El servicio civil en Panamá” , afirma que para que el país cumpla con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 16, [fortalecimiento de las instituciones] requiere un servicio civil “despolitizado”, que asegure una gestión de excelencia, y que proyecte las bases de un Estado democrático desarrollado y sostenible. Recomienda perfeccionar el trabajo de la Dirección General de la Carrera Administrativa para que los procesos de reclutamiento se realicen con la intención de “atraer buenos profesionales” al sector público. Se indica que la carrera administrativa no logra corregir una justicia instalada: “mover y trasladar funcionarios de acuerdo con interese particulares”.

