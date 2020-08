Deficiencia de vitamina D, ¿qué consecuencias pude tener para la salud?

Si no nos lo receta un médico no, pues, a diferencia de lo que ocurre con otras vitaminas, un exceso sí puede ser perjudicial para la salud y tóxica. Los síntomas más comunes de una intoxicación por exceso de vitamina D son náuseas, vómitos, falta de apetito, estreñimiento, debilidad… Y es que, un exceso de vitamina D podría llegar a provocar daños graves, como:

•Tomar la cantidad diaria recomendada de vitamina D a través de la dieta (unas 600 unidades internacionales (UI) al día, 800 UI para los mayores de 70 años), algo que calcula que no cumple el 40% de la población en España. Entre los alimentos ricos en esta vitamina, encontramos pescados grasos (salmón, trucha, atún…), lácteos no desnatados (leche, queso, yogur), hígado, huevos y hongos (sobre todo las setas shitake). También se puede tomar algún alimento fortificado, que no es lo mismo que un suplemento.

