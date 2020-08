Defensoría ordena abrir una queja de oficio tras la muerte de una reclusa

Según las compañeras de la fallecida, la situación se pudo evitar si hubiese recibido la atención médica adecuada, incluso, horas antes habían solicitado al personal de custodia llamar al 911, pero su petición no fue atendida, “aquí no va llegar el 911, fue la respuesta que nos dieron” dijo una de las privadas de libertad.

“Hemos iniciado un proceso al respecto de esta lamentable situación. Recibimos el reporte que la dama llevaba días en un estado de salud delicado, al punto que ya no se valía por sí sola, sino que era atendidas por otras compañeras del hogar y esto no puede ser posible”, manifestó Leblanc González.

