Defensoría del Pueblo se pronuncia tras queja de familiares de privados

De acuerdo al jefe de la Seguridad Penitenciaria Externa, estos elementos están dentro de una lista de artículos que no pueden ser ingresado debido a que algunos privados de libertad le dan mal uso, no obstante, se hacen las coordinaciones necesarias con el Sistema Penitenciaria para entregarle clorox y jabón a estas personas.

Según manifestaron los afectados en otros Centros Penitenciarios cerca de La Joya si permiten el ingreso de alimentos, “muchas de estas personas son madres con necesidades económicas que hacen un sacrifico para venir y ahora nos dicen que no podemos ingresar los alimentos a nuestros familiares esto no es justo”, acotó.

