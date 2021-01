Defensoría del Pueblo pide una medida alterna para la movilidad de las personas transgénero

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, pidió a las autoridades sanitarias y de seguridad una reunión a fin de encontrar una “medida alterna” para la movilidad de las personas transgénero y otras minorías del país.

Esto, ante las disposiciones de restricción de circulación por género y número de cédula que se han establecido en Panamá como medida para frenar los casos de Covid-19 en el país.

Según lo dispuesto por el Gobierno, las mujeres podrán circular los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres lo harán los martes y jueves.

“Nos preocupa la medida de restricción de movilidad por sexo, ya que los incidentes reportados configuran violaciones a los derechos humanos de la población trans incluyendo el derecho a no sufrir discriminación ni detención arbitraria”, precisó.

Según Leblanc González, lo que se busca con esta reunión es hallar una alternativa, en tiempo oportuno, “conscientes del deber que tiene el Estado de velar por los derechos humanos de todas las personas, tanto nacionales como extranjeros, que se encuentren en el territorio panameño, y en particular, aquellos en situación de riesgo o vulnerabilidad”.

Leblanc González señaló también que, desde el inicio de la pandemia el año pasado, la Defensoría del Pueblo ha mantenido comunicación con las organizaciones que defienden los derechos humanos, entre ellos, los que abordan los derechos de la población LGBTI, quienes han reportado actos discriminatorios y violencia contra esta población.

“Hasta el cierre en el mes de noviembre de 2020, tenemos un registro de 26 incidentes reportados por Hombres trans Panamá y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT)”, detalló.

¡Si señores! ¡pero las FARMACIAS NO PUEDEN QUEDAR PENDIENTE DE GÉNERO. Le están negando el acceso a la salud. Que las farmacias se auto regulen y no vendan más que medicinas al “género” que no corresponde o la cédula que no es el horario! @LPacoSucre @DefensoriaPan

— Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) January 4, 2021