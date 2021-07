Defensoría del Pueblo pide ‘informe técnico’ del derrame minero en Donoso

“Como morador de esta región me duele ver cómo se va destruyendo este bosque, y los sedimentos caen a los ríos”, dijo Yangüez, quien pidió, en nombre de la comunidad, que el hecho no vuelva a suceder porque su vida y la de los animales que beben del Pifá están en peligro.

Mientras concluyen las investigaciones hay 600 personas perjudicadas en las comunidades de Chicheme y Sinaí que utilizaban el río Pifá para sus necesidades diarias, según las autoridades de esas localidades. Ahora no pueden usar el río y aunque Minera Panamá les hizo un acueducto este no abastece a toda la población.

El informe debe ser entregado en un periodo no mayor de cinco días y debe contener “muestreo o investigaciones” por parte del MiAmbiente “a fin de corroborar la no contaminación de los ríos y quebradas que se vieron afectadas al menos visualmente”, cita la carta firmada por el defensor, del pueblo, Eduardo Leblanc González , fechada este 20 de julio.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) un informe técnico del “monitoreo y verificación” de la posible contaminación en Donoso, provincia de Colón, por el rompimiento de la tubería -que transporta aguas del procesamiento de minerales- en la explotación de cobre que opera Minera Panamá S.A., filial de First Quantum Minerals LTD.

