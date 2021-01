Defensor de víctimas pide que se juzgue a Martinelli por los cuatro delitos

El jurista citó también el artículo 32 de la Constitución, apartado que se viola por omisión, insiste, ya que en él se lee que nadie será juzgado, sino por la autoridad competente y conforme a los trámites legales -subrayó lo último- y no más de una vez por la misma causa penal. Luego entonces, ordenar un nuevo juicio por dos delitos, siendo que los cuatro habían sido acogidos en un principio, es violatorio a este precepto. Lo anterior excluye la posibilidad de que Martinelli sea declarado culpable o no culpable de los delitos graves como las dos modalidades de peculado en el próximo juicio que ha sido programado para el 22 de junio próximo.

El 9 de agosto de 2019 un tribunal de juicio oral halló no culpable a Martinelli por todos los delitos, interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial y seguimiento y vigilancia, y dos delitos contra la administración pública. No obstante, los querellantes y el Ministerio Público interpusieron recursos en contra de la decisión que fue acogida por el Tribunal de Apelaciones y éste, en noviembre de 2020, anuló la primera decisión y ordenó un nuevo juicio.

No obstante, el llamado a una nueva cita con la justicia no contempló dos delitos contra la administración pública en diferentes formas de peculado, y eso es lo que el abogado reclama, que se incluyan los dos últimos delitos en la orden de celebración de un nuevo juicio.

Según Cuevas, el Código Procesal Penal no faculta al Tribunal variar el contenido de la acusación hecha contra el ex mandatario. Archivo| La Estrella de Panamá

