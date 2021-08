Defensa promete evacuar a más de 80 colaboradores de España en Afganistán pero no aclara si lo hará de inmediato

Los talibanes prometieron el pasado mes de junio no atacar a los intérpretes afganos y a otros ciudadanos que hubieran prestado servicio a las fuerzas militares extranjeras: “Volver a sus vidas normales y, si son expertos en algún campo, servir a su país. No correrán ningún peligro”, señalaron en un comunicado.

Los trabajadores locales, que van desde traductores hasta personal de limpieza, fueron una pieza fundamental para los ejércitos desplazados en Afganistán, ya que no servían únicamente para traducir lingüísticamente, sino también culturalmente . En muchas ocasiones estos colaboradores corrían grandes riesgos y no contaban con una protección que garantizara su supervivencia.

