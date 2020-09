Defensa del joven Almanza se prepara para dos días de recreación de los hechos

Añadió que su cliente, como no puede venir a la comunidad de Valle Verde, donde vive su madre , tiene que contratar un transporte que lo traiga de la comunidad de la Tagua, en el corregimiento de Achiote, un área montañosa, para poder estar en la diligencia de dos días, “pero no sé donde el joven va a pasar la noche del lunes para el martes”, dijo en tono de preocupación.

You May Also Like