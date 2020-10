Defensa de Arquesio Arias sustenta ‘lagunas mentales’ ante delitos que le acusan

La defensa del honorable diputado Arquesio Arias, del circuito 10-2 , argumentó el pasado 9 de cctubre de 2020 que el parlamentario está enfermo. ¿Cómo?

Sí, equipo legal sustentó que producto de sus lagunas mentales pudo haber cometido algún delito al revisar a sus pacientes. También dijeron que esos delitos pudo haberlos cometidos sin que fuese conscientes de los hechos.

Estas declaraciones llegaron a la comarca Guna Yala y han generado una serie de comentarios en todas las comunidades. Algunos internautas han hecho sentir su punto de vista en los muros de sus redes sociales.

“En un momento de desesperación, la defensa como parte de su estrategia y viéndose derrumbado por todo el caudal pruebatorio de la Fiscalía, insinuó un posible problema mental, o sea se quiere hacer el loco para que la condena sea menor y no pagar la condena en un centro carcelario, sino en un centro de siquiatria especializada”, es uno de los planteamientos que hizo César Irving García Calvo.

También acotó “Pero Ángel Álvarez no es médico y no puede probar tendrá que sustetar en el JUICIO ORAL y tratar de ver si los 9 magistrados de acuerdo a su sana crítica considerarlo Real, tiene que hacer las pruebas pertinentes, pero eso no es declararse LOCO así por así, si fuera así todo el Mundo se declarara LOCO para evadir la responsabilidad penal de un acto delictivo”.

Otro que expresó su sentir fue Arquimedes Castro. Él acotó que “Los médicos no entran a laborar por carta de recomendación. Por primera vez hay que hacer una prueba para ver si él está loco. Si pasa hay que hacer una prueba de un cuestionario de 200 páginas. Si contentas este cuestionario lo llaman para nombramiento por X lugar para hacer labor como médico interno. Ahora, él dice que está loco. Entonces, él pasó como médico interno a punta de baterías, como se dice en buen panameño”.

Por su parte, Geraldino Pérez añadió: “Si es tan cierto que sufre lagunas mentales, entonces cuántas faltas habrá cometido que él no recuerda. Pero eso no lo exime de ser responsable, ya que él no está tan loco. ¿Cómo pretende hacernos creer esas patrañas?”.

Ubg Mirian también señaló “qué argumentos de poca credibilidad de la defensa. Mala estrategia de los abogados. Ahora tendrán que probar que efectivamente tenía problemas mentales”.