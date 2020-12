Decreto que reglamenta la movilización a las áreas con bajos índices de Covid-19 no aplica para Panamá y Panamá Oeste

En el caso de Panamá y Panamá Oeste, Cedeño precisó que no aplica este decreto porque hay cuarentena. “El cerco se mantiene para las personas de Panamá y Panamá Oeste. No pueden ir a ninguna área porque estamos declarados como cerco sanitario. No debemos salir y nadie debe entrar”, puntualizó.

No obstante, el director de la región metropolitana de Salud del Minsa, Israel Cedeño, subrayó que el decreto 1690 es una norma que aplica para cuando hay circulación de personas en las áreas de bajo índice de contagios. Por ejemplo, si una persona se traslada de la provincia de Chiriquí a Bocas del Toro, donde no hay cuarentena, podría estar sujeto a un hisopado en un puesto de control.

