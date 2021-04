Decreto 260 pone en jaque las garantías

El médico también pregunta: ¿qué pasa si la cepa está en otro país y a este no le pones restricciones, y te mete 2 mil pasajeros diarios sin restricciones? Digamos que nos llega gente de Irlanda, ellos no tienen la cepa brasileña, ¿qué vas a hacer?”.

El abogado Ernesto Cedeño dice que tener a una persona cautiva aunque el resultado de su prueba sea negativa es una medida “severa”. “Eso no va a incentivar al turismo en Panamá”, agrega. Sobre si se limitan garantías fundamentales, recordó que la Corte no ha querido atender el fondo de esa controversia, por lo que, añade, “estamos a merced de lo que el poder Ejecutivo pueda determinar como medida extraordinaria”. Expresó que apoyándose en el Código Sanitario se toman “medidas draconianas como la que está en el artículo 3 [del decreto]”, la que a su juicio es “excesiva”. Hasta el momento, las autoridades de salud no se han pronunciado sobre el tema.

