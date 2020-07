Decretan medidas transitorias para la presentación del CAIR

Este Decreto Ejecutivo dispone transitoriamente que la DGI , tendrá un plazo no prorrogable de hasta tres meses, para pronunciarse sobre la solicitud de no aplicación del CAIR, el cual transcurrirá a partir del 1 de agosto, un día después de la prórroga dada para la formalización de las declaraciones juradas de renta correspondiente al período fiscal 2019 de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 251 de 24 de marzo de 2020.

