Decretan impedimento de salida del país y reporte los días 30 a Martinelli

Medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación los días 30 de cada mes, fue lo que se le impuso al exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal por las investigaciones que se llevan por el caso New Business.

El expresidente, que se aproximó a la citación del Ministerio Público en el edificio Avesa, desde las 8:40 a.m., acompañado de su equipo legal, logró salir la 1:30 p.m. con la noticia de las nuevas medidas en su contra.

Según el abogado Roniel Ortiz, “no hubo ningún tipo de interrogatorio” toda vez que la defensa presentó una incapacidad y se acogió al Artículo 25 de la Constitución, que señala que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

“El día lunes el señor Martinelli tuvo un tropiezo, por lo que fue llevado al hospital y el cardiólogo lo incapacitó sin saber esto”, sostuvo el abogado.

El exmandatario Martinelli atribuyó que todo el proceso que se lleva en su contra sigue siendo una persecución política.

“No entiendo cuando va a terminar esto, es un caso donde nunca me habían mencionado, no tiene ningún fundamento, ninguna razón. Me quieren involucrar porque me quieren anular. Este país no funciona porque la ley no funciona. Todo esto sucedió porque le secuestré la cuenta corriente a Kenia Porcell, y le estoy secuestrando su casa y le voy a secuestrar las cuentas a todos los que me están violando mis procesos”, expresó Martinelli.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el 2017, relativo al caso New Business, “se logró identificar dinero del Estado que se ingresaba, de manera inusual, al sistema financiero”.

Durante la mañana, la zona estuvo fuertemente custodiada debido a que en el mismo recinto también se encontraba el expresidente Juan Carlos Varela, quien fue citado para indagatoria por el caso Odebrecht.